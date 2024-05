Accordi bilaterali Roma-Washington per superare i vincoli imposti dall’Ue

L’intesa tra Roma e Tunisia è come un palazzo, che va edificato mattone dopo mattone secondo un rapporto paritario e di reciproco interesse, situazione che fino al 2022 non si era verificata. La quarta visita in Tunisia di Giorgia Meloni, prima di un Consiglio europeo delicatissimo, ha il sapore della conferma: sia nei rapporti istituzionali con Kais Saied, sia in quelli personali e strutturali.

formiche