Roland Garros 2024 - Federer | Nadal può fare un bel torneo Ritiro? Spero possa continuar - sono ancora un grande fan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) “Credoun buon. Il giorno di riposo tra le partite è esattamente ciò di cui ha bisogno. Poi cii cinque set e questo è un’incognita alla quale lui stesso non può rispondere. Il problema maggiore non è il livello di gioco, ma da lontano l’impressione è che il problema piùsia il recupero tra una sfiada e l’altra. Non voglio mettere pressione su di lui, anche se può gestirla tranquillamente, ma sì, credoun bel”. Rogerin un’intervista a Télématin torna a parlare del suo amico e rivale di tante battaglie Rafa, giunto probabilmente al suo ultimo. “So come misentito alla fine, anche se era un po’ diverso perché non potevo giocare. È una decisione così personale quella di scegliere il modo in cui dire addio – ha proseguito-. Data di addio di? “Non so nulla, ma vorrei che finisse come da sua decisione, con la sua famiglia e la sua squadra.