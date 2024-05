Lazio-Sassuolo | probabili formazioni - orario e dove vedere la partita

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma 26 maggio 2024 - Il campionato è finito, non formalmente, quello succederà solo nella giornata del 2 giugno, quando Fiorentina e Atalanta si sfideranno nel recupero della 29' giornata di Serie A, ma per, quello di domenica sarà l'ultimo appuntamento di questa stagione,da decidere per entrambe c'è solo la quantità di punti e la qualità dell'ultimo risultato. Nella giornata di oggi, biancocelesti e neroverdi concluderanno all'Olimpico la propria stagione, con la mente sgombra da obbligo di risultato e la sola voglia di divertirsi e divertire un'ultima volta con la conformazione attuale. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. In casa laziale c'è da festeggiare o meglio celebrare l'ultima in biancoceleste di Felipe Anderson, prima del suo addio a parametro zero, destinazione Brasile,vestirà la maglia del Palmeiras. Se già sui canali ufficiali biancocelesti si è celebrata la traiettoria del Pipe con una lunga intervista, oggi il sudamericano potrà congedarsi con un ultimo abbraccio di fronte ai suoi tifosi.

