Palio di Legnano 2024 - la Messa sul Carroccio | piazza San Magno gremita

(Di domenica 26 maggio 2024)(Milano), 26 maggio– Il tanto atteso giorno è arrivato. Oggi va in scena ildi, nel centenario della città. Era il 5 ottobre 1924 e la festa si stava svolgendo alla presenza dell’allora presidente del consiglio Benito Mussolini che durante l’inaugurazione della nuova sede della scuola professionale operaia Antonio Bernocchi, aveva poi dato lettura del dispositivo che avrebbe cambiato per sempre lo status di, facendola passare da paese a città. In mattinata la Santasulcon la benedizione di cavalli e fantini pronti a correre allo stadio G. Mari. Ma l’atmosfera vibrerà di emozioni a partire dalle 14.30, con la partenza della suggestiva sfilata storica. Poi, lo Stadio “G. Mari” sarà il palcoscenico del Carosello storico delle otto Contrade, un’occasione unica per immergersi nella storia e nell’identità delle diverse comunità legnanesi.