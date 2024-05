Formia Cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’istituto alberghiero Angelo Celletti

(Di domenica 26 maggio 2024)– La similitudine è indiscutibile: costituisce esattamente da mezzo secolo il miglior bigliettino da visita diin Italia ed in tutto il mondo. Alla stessa stregua del centro di preparazione “Bruno Zauli” che di anni nel 2025 ne compirà settanta. I primi 50 anni di attività al servizio della formazione nel settore ricettivo L'articolo Temporeale Quotidiano. .

Formia (LT), il Convitto Celletti e l’Alberghiero festeggiano 50 anni - formia (LT), il Convitto Celletti e l’Alberghiero festeggiano 50 anni - Merita una grande festa il cinquantesimo anniversario dell’Alberghiero e del Convitto annesso ‘Angelo Celletti’ di formia (LT) e quella organizzata per l’occasione presso la sede di via Gianola lo ... expartibus

