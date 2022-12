Sondaggi Tp | italiani pessimisti sul futuro

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Guerra in Ucraina, recrudescenza della pandemia, inflazione e recessione minano le speranze degliche guardano al presente e alprossimo con un certo pessimismo. È quanto emerge dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 27 e il 29 dicembre. Quasi quattrosu dieci affermano di sentirsi meno fiduciosi di prima verso l’anno che verrà, il 29,9% più fiducioso, il 19,4% poco fiducioso come un anno fa e il 9,9% piuttosto fiducioso come un anno fa. Un certo pessimismo emerge anche dalla percezione che glihanno sull’andamento economico del Paese. Il 39,4% ritiene che nel 2023 l’economia italiana andrà peggio delle previsioni, il 34,9% che andrà all’incirca come dicono le previsioni mentre solo il 23,1% crede che andrà meglio rispetto alle ...