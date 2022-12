Pelé | Zidane | ' eterno re'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - "Re". Così Zinedine, sui suoi profili social, ricorda, leggenda del calcio brasiliano scomparso ieri all'età di 82 anni. Il cinquantenne francese è in corsa per diventare ct della nazionale verdeoro.

Adnkronos

