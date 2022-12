Lo scherzo macabro a Graziano Pellé | il suo profilo bombardato di «Rip» dopo la morte di Pelé

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Pocoladel campione brasiliano, l’attaccante con un passato in Azzurrosi è ritrovato ilInstagram tempestato di commenti di cordoglio. Se per i primi «Rip» poteva esserci il dubbio che qualcuno avesse erroneamente scambiato il giocatore salentino con il O Rei, per tutti gli altri è chiaro che quello messo in moto è ormai uno sfottò di dubbio gusto. Classe 1985, svincolatol’esperienza a Parma in serie B,aveva pubblicato alcuni giorni fa una foto con la sua compagna per fare gli auguri di buone feste ai suoi follower. Ed è proprio su quell’ultimo post che l’ironia macabra di diversi utenti si è scatenata con le condoglianze fake, e non poche prese ignoro. Come chi ricorda il rigore sbagliato da ...