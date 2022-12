I propositi di fine anno di Meloni | Servono orgoglio e ottimismo per il futuro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) C'è una differenza sostanziale rispetto agli anni scorsi. Il presidente del Consiglio che si presenta davanti ai giornalisti per la tradizionale conferenza diè a capo di un governo espressione della volontà degli elettori, non di alchimie di palazzo che mescolano forze politiche anche contrapposte. Giorgialo sa bene, e rivendica con forza questa differenza: «Tutto quello che abbiamo fatto finora è stato di destra, banalmente perché altrimenti non lo avrei fatto, mi sarei rifiutata. La mia intenzione non è sopravvivere. Devi essere fiero di quello che hai fatto e per esserlo devi essere coerente con quello in cui credi. Rivendico tutto quello che abbiamo fatto finora. Cosa mi piacerebbe lasciare? Una nazionesa e ottimista, cose che ci mancano».e ...