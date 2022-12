Dakar 2023 | c' è un equipaggio tutto al femminile | Rebecca e Giulia | nel segno di Hamilton

Quattordici tappe (da domani al 15 gennaio) e oltre 8500 chilometri da percorrere. Tutti nel deserto dell'Arabia Saudita. E' questa ...I team che parteciperanno allasaranno tre e tutti porteranno in gara l'evoluzione naturale del prototipo elettrico del costruttore tedesco. La vettura, iscritta nella categoria T1 - U, ...Dopo le critiche nei suoi confronti per la scorsa edizione, definita troppo facile, il direttore della Dakar Castera, in una lunga intervista al media spagnolo AS, ha spiegato perchè l'edizione 2023 ...Quattordici tappe (da domani al 15 gennaio) e oltre 8500 chilometri da percorrere. Tutti nel deserto dell’Arabia Saudita. E’ questa la foto della Dakar 2023 che punta forte sull’Italia con 69 equipagg ...