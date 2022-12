Combinata nordica | confermata al momento la prossima tappa di Coppa del Mondo a Otepaa

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nonostante le allarmanti condizioni meteo degli ultimi giorni, con temperature sopra lo zero e pioggia, arrivano buone notizie dain vista delladelladeldi2022-2023. Le gare estoni sono infatti alconfermate, in seguito agli incoraggianti aggiornamenti forniti dal Comitato Organizzatore alla FIS. “Siamo felici di confermare che la situazione della neve aè buona. La neve per il salto con gli sci è stata prodotta e anche il trampolino è pronto. C’è abbastanza neve per preparare un tracciato per lo sci di fondo da 2,5 km con una larghezza minima di sei metri, come previsto dal regolamento“, dichiara Suzanne Tahk. “Ci aspettiamo delle temperature un po’ più alte nei ...