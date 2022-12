Carlsen fa doppietta e vince anche il mondiale 'blitz' di scacchi

Leggi su agi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI - Magnuscompleta lae dopo i campionati mondiali 'rapid' di scacchi si aggiudicaquelli '', tre minuti più due secondi di incremento a mossa, ad Almaty, in Kazakistan. Il fenomeno norvegese, 32 anni, si è imposto con il punteggio di 16 punti in 21 gare frutto di 13 vittorie, 6 patte e solo 2 sconfitte. Due battute d'arresto, entrambe nella seconda e ultima giornata di gioco, arrivate contro due russi, Aleksej Sarana e Ian Nepomniachtchi (quest'ultima per tempo). A differenza del torneo rapid, però, si è assistito a una competizione più aperta, equilibrata, in bilico fino all'ultimo turno quandoha sconfitto Nodirbek Abdusattorov e assicurandosi il gradino più alto del podio. Un successo, quello contro il 18enne uzbeko, arrivato agilmente, con un pezzo in più ...