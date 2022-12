Buon compleanno Ellie Goulding | i look più belli sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La sua voce è associata ad alcuni dei film romantici più amati degli ultimi anni e il suo fascino glamour sul redè difficilmente contestabile:! Voce inconfondibile e grande padronanza del suo fascino glamour su palco e red! Cantante e compositrice britannica nata il 30 dicembre 1986, ad oggi ha arricchito il panorama musicale con la sua voce, diventata un punto di riferimento per la trilogia di Cinquanta sfumature di grigio con Love Me Like You Do.. Crediti: Ansa – VelvetMagSin dal suo debutto ad oggi,ha pubblicato quattro album in studio di cui ...