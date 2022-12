Basket | programma 13^ giornata Serie A1 2022 2023 | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 13^dellaA1di. Terzultimo turno per quanto riguarda il girone di andata del campionato, a segnare anche l’inizio del nuovo anno. Infatti, dopo l’anticipo di venerdì 30 dicembre tra Reggio Emilia e Pesaro, le restanti sette partite si giocheranno tutte lunedì 2 gennaio. Il piatto forte è rappresentato sicuramente dalla sfida al vertice tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le assegnazioni dei diritti tv sono cambiate rispetto allo scorso anno, per cui a maggior ragione occorre prestare attenzione alle indicazioni seguenti. DIRITTI TV STAGIONERISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...