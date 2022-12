Pelé | il Re del calcio in libertà

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) A 82 anni Edson Arantes do Nascimento, per noi tutti, ci ha lasciato. Un maledetto cancro al colon l’ha strappato all’affetto dei suoi cari e oggi gli appassionati lo piangono per quello che ha rappresentato sul rettangolo verde. Un genio del Pallone, o per meglio dire il “Re dellibero“. Sì, perché l’asso sudamericano è stato l’emblema di un’espressione calcistica in cui l’essenza die di divertimento si condensava in una sfera. Nato a Très Coracoes, una cittadina nel Minas Gerais a metà strada tra Belo Horizonte e San Paolo, il piccolo, figlio di un ex calciatore mai esploso e di una casalinga, si trasferì con tutta la sua famiglia a Bauru, nella metropoli paulista. Lì crebbe in una favela iniziando a dipingere il suo capolavoro le cui fattezze erano quelle di un pallone sporco e consumato. ...