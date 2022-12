Pd | Bonaccini pedala in tandem ' Io e Picierno sappiamo combattere' - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il candidato segretario: 'Non è un ticket, dobbiamo andare forte insieme: lei è come me'. Anche Orfini si schiera con il governatore dell'Emilia - Romagna: 'L'apparato sostiene la ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il candidato segretario: 'Non è un ticket, dobbiamo andare forte insieme: lei è come me'. Anche Orfini si schiera con il governatore dell'Emilia - Romagna: 'L'apparato sostiene la ...Sicchéin pianura verso la presumibile vittoria, almeno nei circoli del Partito democratico, tenendosi lontano dai bordi scoscesi della discussione ideologica e ancor più lontano ... Pd, Bonaccini pedala in tandem "Io e Picierno sappiamo combattere ... Il candidato segretario: "Non è un ticket, dobbiamo andare forte insieme: lei è come me". Anche Orfini si schiera con il governatore dell’Emilia-Romagna: "L’apparato sostiene la Schlein" ...Non un ticket, ma un tandem con Pina Picierno, perché molto c'è da pedalare per 'rigenerare' il Pd, affiché sia un partito 'popolare e da combattimento'. Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia ...