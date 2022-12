Multa di oltre 50000 euro per “colpa” di tre piante | Incredibile a Roma

Leggi su kronic

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Trehanno causato unadall’importo, per un hotel. La situazione è assurda: ecco cos’è successo Si sa: non è sempre facile comprendere la legge e conoscerne ogni sua specificazione. Una cosa, però, è certa: la legge non ammette ignoranza e tutto ciò che è scritto sui Codici è valido per tutti, sia per chi li conosce e comprende che per chi invece non li possiede.di tre(kronic.it)A, in questi ultimi giorni, il titolare di un Hotel si è visto recapitare unada cinquanta milaperdi tre alberi. La situazione è davvero rara e particolare ma le leggi parlano chiaro, anche in questo caso: ecco cos’è successo.per tre alberi: ecco i ...