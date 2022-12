Lutto nel mondo del calcio | è morto Pelè

ilgazzettino.it

Da settimane Pelè era ricoverato in ospedale per l'aggravarsi del tumore al colon che lo aveva colpito2021. Notizia in ...tweet, il capo di Stato ha condiviso una foto che lo ritrae abbracciato a El Pibe de oro. 'In ... il Presidente della Nazione decreterà tre giorni dinazionale a partire da oggi', ha ... Il dolore straziante del lutto nel Profumo di mughetto di Cassandro Giorno tristissimo nel mondo del calcio, è morto Pelé all’età di 82 anni. L’icona brasiliana combatteva da anni con un tumore al colon ...come spiegato dalla figlia Kely Cristina in un post che accompagnava una sua foto dal letto d’ospedale insieme al padre. Da settimane Pelè era ricoverato in ospedale per l’aggravarsi del tumore al ...