Ligue 1 2022 2023 | Mbappé salva il Psg e l’arbitro nel recupero | Strasburgo battuto 2-1

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il Psg si aggrappa anel suo ritorno in campo dopo la pausa per i Mondiali e batte la penultima in classificanella sedicesima giornata della. Tutto sommato deludente il rientro al Parco dei Principi per i parigini, che dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Marquinhos vengono raggiunti dal cross deviato dallo stesso difensore brasiliano che beffa Donnarumma ormai uscito. Sempre il capitano dei parigini decisivo per la vittoria dei padroni di casa:steso in area, gol a porta vuota del centrale del Brasile e del Psg ex Roma, ma clamorosa svista delTurpen che non concede il vantaggio e fischia rigore. Per fortuna del fischietto francese,non sbaglia ancora una volta ...