Iva Zanicchi | il racconto choc su suo padre “Dopo 2 secondi è morto”

Liberoquotidiano.it

I cantanti e gli attori più 'cliccati' Un elenco speciale è dedicato, invece, ai cantanti dei quali si sono cercate più notizie: Blanco, Mahmood, Gianni Morandi,, Ana Mena, Irama, ...Bene anche La Rappresentante di Lista con la hit Ciao Ciao , e gli intramontabili Gianni Morandi (che ha preoccupato i fan per la mano infortunata) e(star di Ballando con le ... Ballando, Iva Zanicchi spiazza la Rai: "Il pubblico non sa che Milly Carlucci..." La giornalista e giurata dello show di Rai 1 ha tirato le somme e ha parlato di questa "disastrosa" edizione del programma. Guillermo Mariotto per lei è stato una grande delusione ...La giurata del dancing show di Rai 1 si è raccontata in una recente intervista, dove ha parlato anche delle frizioni vissute nel programma condotto da Milly Carlucci ...