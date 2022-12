Inter | Onana | 'Ho fiducia in questa squadra | possiamo arrivare ovunque'

InterLive.it

... le soluzioni aumenteranno ancora, ma anche così com'è l'entra nel 2023 senza aver ... Skriniar - Acerbi - Bastoni davanti a, e in mezzo il trio di palleggiatori che ha permesso la risalita ...L'ha risposto schierando, Bellanova, Acerbi(ex della partita), Chalhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Skriniar, Dzeko, Bastoni e Lukaku. La rete si gonfia per la prima al 29' sugli ... Calciomercato Inter, rottura totale e addio: tutto su Onana Una buona Inter batte di misura il Sassuolo nell'ultima amichevole: segna Edin Dzeko che manda messaggi. Altro clean sheet per Onana. Romelu Lukaku prosegue la sua rincorsa e incamera altri 83 minuti ...Quando vede il Sassuolo, Dzeko si scatena. Come in campionato è lui a decidere l'amichevole del Mapei Stadium.