(Di giovedì 29 dicembre 2022) Al di là dei retroscena, delle scorie che dasi sono trascinate fino al termine del campionato, in casa Red, trae Perez, la gara di Monaco può considerarsi in qualche modo ...

Autosprint.it

... delle scorie che da Montecarlo si sono trascinate fino al termine del campionato, in casa Red Bull, trae Perez, la gara di Monaco può considerarsi in qualche modo un momento di...Ma la veraè arrivata negli ultimi dieci anni, visto che si è registrata una crescita ... Senna, Hamilton,, per citare solo qualche campione. Risulta anche di uno dei giochi più amati ... I Verstappen e la svolta Red Bull dopo Montecarlo Può considerarsi la gara più difficile affrontata da Max nella prima metà di campionato. Dopo Montecarlo, la Red Bull è diventata una monoposto sempre più vicina ai gusti di Verstappen ...Esultano i tifosi, cambio di passo repentino per la Ferrari che in vista della prossima stagione potrebbe sovvertire il pronostico, mossa senza precedenti ...