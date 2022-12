Ginnastica | Procura di Monza | due tecnici indagati per abusi su atlete

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Duedell’l’Accademia Internazionale diRitmica di Desio () sono stati iscritti nel registro deglidalladi, per presunti comportamenti vessatori edpsicologici nei confronti di alcune giovani, tutte minorenni all’epoca dei fatti. Lo ha reso noto iltore della Repubblica Claudio Gittardi. Le indagini, partite dalle testimonianze delle giovanissime sportive, sono orientate ad accertare imposizioni e divieti relativi a consumo di cibi e bevande, a plurimi controlli del peso corporeo e presunte umiliazioni subite dalleper comportamenti ritenuti non adeguati. Lo scandalo è esploso a fine ottobre, con le denunce di alcune ex. ...

