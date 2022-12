GF Vip | Soleil Sorge e Ivana Mrazova litigano per Luca Onestini | interviene Alex Belli

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In queste puntate in cui sta sostituendo Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip 7,è anche grande protagonista del “dissing” social. Su Twitter, infatti, ha già avuto scambi di battute al vetriolo con l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini (che difendeva) e con Gianmarco, fratello di. Non contenta,ha avuto da dire anche con, ex di, e inaspettatamente nella questione è intervenuto. GF Vip 7, la battuta disulla passata liaison conTutto è cominciato con una battuta fatta da ...