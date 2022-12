(Di giovedì 29 dicembre 2022) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #covid19 #cina #vignetta #fumetto #memeitaliani #satira #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È più di un semplice dejavu. Il Covid - 19 torna a preoccupare in Europa. E ancora una volta, in Europa entra dalla Cina . Circa un terzo dei passeggeri di voli provenienti dalla Cina risulta positivo ...Si è parlato molto della possibilità di utilizzare lo strumento jailbreak disponibile per iOS 16 per poter leggere e modificare i file di sistema interni, che amplia le possibilità di ...