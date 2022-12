 ‘Comunità Solidali 2022’ | 2 mln per il bando sulla promozione di progetti di volontariato

Roberto Mattiussi - CafèTV24

La presentazione 'Costruire. Un nuovo stile di vita da adottare' si terrà il 4 gennaio presso il Centro Polivalente in via Campania 1, a Corsano, alle 18.00, in collaborazione con l'......almeno una donazione raccogliendo 16 milioni di euro per tantissime campagne sociali e. ... L'impatto delle raccolte fondi online ha confermato, anche nel 2022, che si può faree ... Mattarella ricorda la strage del Treno rapido 904 “Atto spregevole ...