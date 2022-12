Carbone | quasi 100 miliardi di profitti per le società di estrazione

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Poiché la domanda globale di carburante cresce a livelli record, le 20 più grandidideldel mondo triplicano i loronel 2022. E raggiungono un totale di oltre 97di dollari (circa 91di euro) rispetto ai 28,2di dollari (circa 26di euro) del 2021. E’ quanto emerge da una ricerca del quotidiano Financial Times e dai dati dell’azienda S&P Capital IQ. Appena un anno dopo che il vertice sul clima Cop26 delle Nazioni Unite si impegna a “ridurre gradualmente” il, la domanda di combustibile fossile cresce a dismisura. Spinta dagli alti prezzi del gas e dalla crisi energetica europea. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) la domanda globale di ...

Il Denaro

