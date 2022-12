Borsa | Europa positiva in chiusura | Parigi +0 | 97% | Londra +0 | 22%

(Di giovedì 29 dicembre 2022)di seduta in rialzo per le principali borse europee.ha guadagnato lo 0,97% a 6.573 punti,lo 0,22% a 7.513 punti, Francoforte l'1,03% a 14.069 punti e Madrid lo 0,72% a 8.317 ...

Agenzia ANSA

Chiusura di seduta in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,97% a 6.573 punti, Londra lo 0,22% a 7.513 punti, Francoforte l'1,03% a 14.069 punti e Madrid lo 0,72% a 8.317 ...La migliore inè Milano (Ftse Mib +1,1%), seguita da Francoforte (+0,94%), Parigi (+0,92%), Madrid (+0,67%) e, a distanza, Londra (+0,12%). Si stabilizza a 208,5 punti il differenziale tra Btp ... Borsa: Europa positiva nel finale, Milano la migliore (+1%) - Economia Il governo italiano ottiene la fiducia al Senato sulla legge di bilancio per il 2023 con 109 voti favorevoli. Lo spread Btp/Bund scende, ma di poco, a 211. In leggero… Leggi ...Chiusura di seduta in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,97% a 6.573 punti, Londra lo 0,22% a 7.513 punti, Francoforte l'1,03% a 14.069 punti e Madrid lo 0,72% a 8.317 p ...