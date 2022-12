Biglietti aerei | l’ABC del rimborso per motivi di salute

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Può capitare che, proprio pochi giorni prima della partenza, ci si ammali al punto da non poter più partire. In questi casi, purtroppo, non si hanno molte alternative: bisogna rinunciare alla partenza e annullare il viaggio. Ma cosa succede ai soldi spesi per acquistare il biglietto aereo? In questi casi, infatti, oltre alla rinuncia della vacanza, uno dei problemi principali che affligge i viaggiatori è la perdita dei soldi utilizzati per acquistare il volo. Sicuramente, spiega l’Unione nazionale consumatori, chi ha stipulato una assicurazione di viaggio potrà ricevere ildel biglietto aereo tramite una specifica richiesta da presentare direttamente all’assicurazione. Non tutti sanno, però, che anche in assenza di un’apposita assicurazione sul viaggio è possibile ottenere ildel volo in caso di annullamento del ...