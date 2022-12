Avatar e profili social uccidono il Sè reale dell’adolescente e portano alla dissociazione “Io voglio fare i figli Certo | ma poi con i figli devi starci” | per fortuna c’è la scuola INTERVISTA a Massimo Di Giannantonio

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Il termine adolescenza deriva etimologicamente dal latino adolescere e significa crescere, avanzare verso la maturità. Proprio questo avanzare, nel senso di progredire, tendere verso qualcosa, pone l’adolescente in una particolarissima dimensione temporale, quella di un essere in divenire,continua ricerca di sé stesso, della propria identità e del proprio ruolo nel mondo. E se spesso nell’immaginario collettivo quello dell’adolescenza è un periodo che va soltanto superato, in attesa L'articolo .