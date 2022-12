Ad aprile soldi finiti Tasse e tagli L' inside clamoroso che agita il Cdx

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un rumor, una voce. Di più, un'impressione diffusa all'interno della stessa maggioranza di governo. La Legge di Bilancio appena approvata devamente dal Senato della Repubblica basterà fino a marzo, è di corto respiro. Non guarda e non pensa al medio-lungo termine... Segui su affaritaliani.it

... una convinzione reale per molti all'interno del governo e della maggioranza , che ascoltando le parole di Meloni in conferenza di fine anno incrociano le dita e pregano, sperando che adnon ...Noi diciamo ci date ima consentiamo una rateizzazione'. GUERRA - 'Confermo che storicamente ... IL 25- 'Msi ha avuto ruolo importante in Italia: ha fatto il suo percorso ed è stato chiaro ... Governo, soldi finiti ad aprile. Tasse e tagli. Inside choc agita il Cdx Dal Covid al lavoro, dai temi economici a quelli internazionali: la premier Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa di 3 ore di fine anno rispondendo alle varie domande dei giornalisti presenti ...Nella sua prima conferenza stampa di fine anno la premier Meloni ribadisce che la sua priorità ora è il presidenzialismo ...