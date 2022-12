Ultime Notizie Roma del 28-12-2022 ore 07 | 10

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 28 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto con il quale la Russia bloccherà le esportazioni di petrolio verso i paesi che utilizzano il Price CAP a partire dal primo febbraio lo riporta il Ria novosti spiegando che il documento vieta consegne dei contratti specificano direttamente o indirettamente un tetto al prezzo il coronavirus in Cina è consigliato effettuare un tampone antigenico molecolare per tutti i passeggeri gli operatori provenienti dalla Cina lo si legge in un banner che compare sul sito dell’aeroporto di Malpensa regione Lombardia e dunque la prima in Italia a richiedere il tampone molecolare per i passeggeri in arrivo dalla Cina l’avviso sul sito informa che la nuova disposizione per valida fino al 30 gennaio 2023 un po’ di buon senso è tornato di fronte un ...

Sky Tg24

PREVISIONI PER SAN SILVESTRO Intanto, secondo leprevisioni, anche il 31 dicembre e Capodanno saranno miti e asciutti e con temperature di 5, 6 gradi sopra la media. ...La guerra in Ucraina è giunta oggi, 28 dicembre 2022, al giorno 308 . Il 2023 sarà un anno decisivo per il conflitto. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale: "... Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev" Ultimi impegni di stagione per gli azzurri del salto ostacoli in gara in Belgio e Emirati Arabi Uniti. Nel week-end di chiusura del 2022, l'appuntato Emanuele Gaudiano è infatti in gara a Mechelen n ...