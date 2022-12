Salto con gli sci | Tournée 4 Trampolini 2023 | gli accoppiamenti del KO system a Oberstdorf Sfide difficili per gli italiani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Buona la prima per l’Italia nelladei Quattro2022-, che ha preso il via quest’oggi con le qualificazioni di. Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam hanno infatti centrato l’obiettivo di giornata, superando il taglio e conquistando il pass per la gara inaugurale della 71ma edizione della Vierschanzentournee. Il prossimo passo sarà quello di provare ad accedere alla seconda serie in modo da entrare in zona punti, tuttavia gli scontri diretti che attendono gli azzurri si preannunciano abbastanza complessi. Bresadola (20° in qualificazione)rà il tedesco Stephan Leyhe (31°), mentre Cecon (33°) e Insam (38°) se la vedranno rispettivamente con gli austriaci Phillip Aschenwald (18°) e Michael Hayboeck (13°). Non mancano dei testa a testa estremamente ...