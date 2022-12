Paura per la youtuber Greta Menchi | “Mi ha morso un cane | aveva denti come bisturi Mi hanno ricucito per un’ora | una cifra di punti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Ieri sera mi haun, non vi so dire che razza difosse sappiate solo che ha deiche sono dei”. Sono queste le prime parole pronunciate dalla famosa. La 27enne ha pubblicato qualche ora fa alcune Instagram Stories dove racconta quanto le è accaduto nelle scorse ore. “In un secondo mi ha tagliato tutto qua“, ha spiegato indicando la parte sinistra del naso, completamente ricoperta di cerotti. Quindi ricostruisce: “Sono corsa al pronto soccorso perché non riuscivo a capire neanche il danno. Solo che sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto. E niente misuturato dentro, perché di solito per le cose di animali, per il rischio di infezioni non si mettono i ...