Papa Benedetto è molto malato | l’appello di Papa Francesco | “Pregate per lui”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Per la prima volta nella storia, l’umanità intera è compagnata da due Papi. A guidare la chiesa èma c’è sempre, la costante preghiera delemerito. Ed è perun pensiero del nostro pontefice, in queste giornate di feste natalizie. Poche ore fa un appello di, che questa volta non ha letto sui suoi fogli il messaggio ma ha parlato a braccio, per raccontare come sta ilemerito. E’ successo questa mattina in aula Nervi , mentre il pontefice salutava i fedeli alla fine dell’udienza generale: «Una preghiera speciale per ilemeritoche nel silenzio sta ...

