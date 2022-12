Messico | pallonata sulla nuca per Gignac | momenti di paura

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), seguita da conati di vomito: lo spavento pernella partita tra Tigres e Santos Laguna Attimi diper André-Pierre. Come riportato da sportface.it durante il match tra il suo Tigres e il Santos Laguna l’attaccante francese ha ricevuto unanei minuti conclusivi dell’incontro: il francese ha provato a rialzarsi, ma si è accasciato a terra e costringendo all’ingresso in campo lo staff medico. Non solo, perchè durante la sua uscita dal campo ha iniziato a vomitare, convincendo i sanitari a trasferirlo in ospedale per altri controlli. Il tecnico del Tigres, Diego Cocca, ha voluto parlare in conferenza stampa delle condizioni dell’attaccante, cercando di tranquillizzare ...

