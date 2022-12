In auto con 33 botti confezionati per essere "letali"

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Avevano realizzato dei "" artigianali usando tubi di Pvc con all'interno polvere pirica, del legno morbido utilizzato come tappo e del filo di ferro modellabile per pressare il tutto. Oltre al ...

Non si placa l'emergenza incendi nel Salento. Un'altra notte di fuoco si è vissuta nel territoriosettedistrutte ed un'abitazione interessata misteriosamente da un rogo. Erano le 23.15 di ieri sera quando, a Mancaversa, marina di Taviano è scoppiato un incendio all'interno di una ......della fumata biancal'Arabia dopo la rotturalo United, fatto sta che la compagna Georgina Rodriguez a Natale ha regalato all'uomo della sua vita un pensierino davvero speciale. Un'. ...A Legnano (Milano) una famiglia è costretta a vivere in auto perché non può pagare l’affitto di casa. Ignazio è papà di due bambine di 7 e 8 anni e con la compagna, Milena, aspettano il ...Avevano realizzato dei "botti" artigianali usando tubi di Pvc con all'interno polvere pirica, del legno morbido utilizzato come tappo e del filo di ferro modellabile per pressare il tutto. (ANSA) ...