Il trasporto aereo tra ripresa e (nuove) ombre. Report Sace

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La pandemia è quasi alle spalle, almeno in Occidente, e per ilè tempo di rimettersi in carreggiata. Si parla di un comparto che nel 2020 ha subito fortemente l’impatto delle restrizioni agli spostamenti necessarie per contrastare la diffusione di Covid-19. Nelpasseggeri, in particolare, il punto di minimo è stato raggiunto nel mese di aprile di quell’anno. Il 2021 si è rivelato un anno di, soprattutto per il traffico merci, capace di superare i massimi pre-pandemia, salvo ripiegare nel 2022 a causa del rallentamento del commercio internazionale. Il traffico passeggeri, invece, l’anno scorso ha solo iniziato la fase di recupero, che è proseguita con maggiore vigore nel 2022 grazie al progressivo allentamento delle restrizioni. Tutto questo emerge da uno studio di...

Tp24

Intanto in Sardegna ci sono zero candidati per ilin continuità per i collegamenti da Alghero per Milano Linate e Roma Fiumicino. E a Palazzo Chigi si punta a chiudere la partita Ita ...... il presidente della Regione si confronterà con il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, delegato alle attività relative agli aeroporti e al. CONTINUA ... La nebbia nel Trapanese, i disagi al trasporto aereo e le suggestive immagini del porto. Il video La pandemia è quasi alle spalle, almeno in Occidente, e per il trasporto aereo è tempo di rimettersi in carreggiata. Si parla di un comparto che nel 2020 ha subito fortemente l’impatto delle restrizio ...Vivere su un aereo è possibile Bruce Campbell, 73 anni, cittadino dell'Oregon, ha dimostrato che lo è. Non solo, ha anche mostrato come si può pagare poco.