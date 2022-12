Covid Cina oggi | ospedali sotto pressione | è record di ricoverati contagiati

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) –indove, dopo la fine della politica zero-, sono aumentati e di molto i ricoveri di persone contagiate dal coronavirus. In ospedale sono finiti soprattutto pazienti anziani, tanto che alcuni medici citati dalla Bbc parlano di strutture sanitarie ”estremamente affollate”. Il personale di Huaxi, un grande ospedale nella città cinese sud-occidentale di Chengdu, ha affermato ad esempio di essere ”estremamente impegnato” nella cura dei pazienti con. “Quasi tutti i pazienti hanno il”, ha detto un membro del personale della farmacia del pronto soccorso, mentre affrontava lunghe file di persone con la febbre, alcune delle quali curate con bombole di ossigeno. Il Guardian cita poi Zhang Yuhua, un funzionario ...

esempio di come sarebbe andata senza vaccini efficaci" Il rischio che i milioni di contagiregistrati dallafavoriscano lo sviluppo di nuove varianti del coronavirus pandemico "esiste. Una variante più contagiosa di Omicron è difficile, siamo già a livelli record. Il pericolo è ...Lo stesso allarme il virologo lo lancia parlando con l'AdnKronos Salute: 'La situazioneina me preoccupa moltissimo: sono un miliardo e mezzo di persone e, con un virus che contagerà ...Sono le stime della società britannica di dati sulla salute Airfinity, i report parlano di ospedali al collasso e di un numero di decessi molto alto tra gli anziani. In Cina si stanno registrando più ...STATI UNITI - Anche gli Stati Uniti valutano nuove misure di prevenzione per i viaggiatori dalla Cina in seguito all'ondata di Covid nel Paese.