(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Uncoperto dia Port Stanley, in, in. Le singolari formazioni disono state formate dalla "bufera di neve del secolo": una potente tempesta invernale che si e' ...

Gazzetta di Parma

Le singolari formazioni di ghiaccio sono state formate dalla "bufera di neve del secolo": una potente tempesta invernale che si e' abbattuta sule ha colpito anche gli Stati Uniti durante il ...Spettacolaridi ghiaccio si sono formate a Port Stanley, sulla sponda settentrionale del lago Erie in, al passaggio della tempesta invernale che per giorni ha imperversato sull'Ontario ... Canada, sculture di ghiaccio naturali su un molo sul lago Ontario Un molo coperto di ghiaccio a Port Stanley, in Ontario, in Canada. Le singolari formazioni di ghiaccio sono state formate dalla 'bufera di neve ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...