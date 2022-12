Piper Spettacolo Italiano

Ad- trama e cast deldi James Gray In un futuro prossimo ma non molto lontano, un campo elettrico proveniente dallo spazio profondo minaccia la Terra. La sua origine potrebbe essere una ...'Ad', questa sera alle 21.20 su Rai 4 il thriller fantascientifico con Brad Pitt. Ecco la trama deldel 2019. Da qualche parte nello spazio profondo, un campo elettrico scarica la sua forza ... Ad Astra film con Brad Pitt su Rai 4: trama completa, cast, come finisce Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Stasera, 28 dicembre, andrà in onda su Rai 4 Ad Astra, atipico sci-fi che racconta di un complesso rapporto padre\figlio- Ecco qualche dettaglio su trama e cast.