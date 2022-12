Vietri sul Mare | domani la presentazione del libro su Fabrizio Castori

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo le sue Marche e Cesena, “La storia di mister promozioni” arriverà anche a Salerno. Ilbiografico sulla vita sportiva di, scritto da Massimo Boccucci e Simone Paolo Ricci, sarà presentato mercoledì 28 dicembre alle 15:30 presso l’aula consiliare del Comune disul. Proprio nel primo centro della Costiera Amalfitana l’allenatore prese casa nel corso della sua seconda esperienza alla guida della Salernitana, contraddistinta dalla promozione in Serie A nel 2021. L’esperto trainer, attualmente sulla panchina del Perugia, ha personalmente voluto far tappa in ognuna delle città che lo hanno visto protagonista. Edito da Minerva, il volume vanta la prefazione di Arrigo Sacchi e racconta l’uomo, ancor prima che il ...

Corriere della Sera

Si tratta di: Studio d'artista del pittore Tullio(Bologna), Casa Museo Renzo Savini (... Casa Ilario Fioravanti - Casa dell'Upupa (Sorrivoli, Roncofreddo), Casa Secondo Casadei (Savignano...... l'avvocato Giuseppe Dente, in occasione della tradizionale "Festa degli Auguri" del Club, tenutasi presso l'Hotel Baia diMare, alla quale il presidente Parlato non ha potuto ... Natale a Vietri sul Mare, tra ceramiche e presepi coloratissimi StampaDopo le sue Marche e Cesena, “La storia di mister promozioni” arriverà anche a Salerno. Il libro biografico sulla vita sportiva di Fabrizio Castori, scritto da Massimo Boccucci e Simone Paolo Ri ...Il 2022 si chiude in bellezza per la pittrice tiranese Anna Galanga; dopo PARADIGM a Venezia terminata il 27 novembre, tre mostre ...