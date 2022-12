Mutui | la novità sui tassi in legge di bilancio

Leggi su consumatore

(Di martedì 27 dicembre 2022) Cambiano le condizioni per igià accesi per effetto dell’aumento deid’interesse fissati dalla Banca centrale europea L’inflazione cresce ormai dall’inizio dell’anno. Il 2022 sarà ricordato per la crescita generalizzata dei prezzi tale da cambiare tutti i parametri di riferimento della circolazione del danaro. Infatti, la crescita è stata tale che non si L'articolo proviene da Consumatore.com.