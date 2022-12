Meghan ed Harry | divisi sul ritorno in Inghilterra | “Una causa persa”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il principesembra pronto a tornare in, ma sarà lo stesso perMarkle? In questi giorni spopolano le notizie secondo cuiMarkle è in grado di comandare il suoattraverso un semplice sguardo; ma non è forse ciò che fa ogni donna? Forse tanto clamore è dovuto al fatto che si tratta di un principe e che si suppone che dovrebbe avere più potere di lei nella coppia.sul(DirettaNews.com)Tutto ciò rinforza ovviamente le tesi secondo cui è stata proprio la bella americana a manovrare l’allontanamento del duca di Sussex dalla royal family. Intano però spopolano anche rumor su una possibile rottura nella coppia. La prova schiacciante sarebbe il fatto cheha rinnovato l’affitto di ...

ilmessaggero.it

Nessuna notizia, almeno per il momento, diMarkle, che saranno di certo invitati, ma che dopo le dichiarazioni emerse dalla loro docuserie uscita su Netflix potrebbero anche decidere ...... a causa di un raffreddore, di Sarah Ferguson, e (comprensibilmente dopo le critiche per la docu - serie trasmessa da Netflix) di. L'assenza più sentita Ma l assenza più pesante è ... Harry e Meghan Markle rispondono al Sun: «Le scuse una trovata pubblicitaria». Ecco l'articolo che ha indignat Al Grande Fratello Vip, storicamente, non sono mai mancati momenti ultra piccanti, anche di natura saffica come in questo caso. Gf Vip, Antonella Fiordelisi è la favorita ...È morto nella serata di Santo Stefano l'ex sindaco di Roma Nicola Signorello, incarico che aveva ricoperto dal 1985 al 1988. Aveva 96 anni. Lo fanno sapere, in una nota, i figlio ...