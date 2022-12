Gf Vip 7 | Attilio Romita furioso con Alberto De Pisis per la nomination | “Pezzo di mer*a!” Poi il chiarimento

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo laricevuta daDenon ha nascosto il proprio risentimento nei confronti del compagno d’avventura. Come ripotato da Biccy.it, il giornalista si è sfogato con Antonino Spinalbese: Sì ho preso un voto. Mi ha nominato queldi me*da di. Due volte di fila l’ha fatto quello. Allora gli ho detto “aveva ragione chi mi aveva avvertito su di te”. No non mi ha nominato Donnamaria, ma. Il ragazzo si è confidato con Sarah Altobello, in merito all’atteggiamento aggressivo avuto durante le: Mi sono sentito aggressivo e non lo voglio essere. Mi sono sentito brutto da sentire. Dimmelo se è così. La mia domanda è stata “A cosa alludi?”. Non ho voglia di avere quel tono così ...