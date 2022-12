ilGiornale.it

Era diventata l'incubo numero uno dei centralinisti e dei tecnici di. Oltre 300 telefonate per segnalare guasti, tutti risultati inesistenti. Per questo motivo il tribunale di Arezzo, nei giorni scorsi, ha condannato una donna di 34 anni residente nel Casentino, ...I tecnici sono intervenuti 162 volte, ma non hanno mai riscontrato ... Chiama Enel 333 volte per guasti inesistenti: condannata Una trentaquattrenne residente in Toscana è stata condannata ad otto mesi di reclusione dal tribunale di Arezzo: avrebbe telefonato ad Enel 333 volte in sei mesi, chiedendo interventi per guasti inesi ...Skype guadagna TruVoice, una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale che traduce le chiamate in tempo reale e riproduce il vostro timbro vocale. Per ora non è disponibile in italiano, ...