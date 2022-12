Ballando | Mariotto contro Selvaggia Lucarelli | «Odia le donne»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si sono spenti i riflettori sulla gara di ballo condotta da Milly Carlucci con la proclamazione di Luisella Costamagna vincitrice dicon le Stelle 2022 nell'antivigilia di Natale, ma le polemiche continuano a persistere. In una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Guillermoha raccontato i retroscena di questa diciassettesima edizione non risparmiando giudizi negativi su. Secondo lo stilista, la collega avrebbe la fissa del mandante, del complotto, "ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice".su: «Vive con l'idea di ...

Corriere della Sera

...lui tra i concorrenti di 'con le stelle': 'Per lei è stato il cavallo di Troia. L'ha gestita male, pensavo si comportasse in modo opposto. Doveva attaccare il fidanzato - spiega- ...Lo storico giudice dicon le Stelle , Guillermo, rompe il silenzio sulla collega Selvaggia Lucarelli e tutte le polemiche che hanno accompagnato la diciassettesima edizione appena conclusa del dancing ... Guillermo Mariotto: «Le liti a Ballando con le Stelle È intrattenimento. Selvaggia Lucarelli teme i... Gli scontri tra i giudici di Ballando con le stelle sono soltanto parte della ... se si trattasse di una partita di calcio”, dice uno dei giudici, Guglielmo Mariotto, in un’intervista rilasciata al ...A Ballando con le Stelle non finiscono le sorprese e uno degli storici ballerini del programma di Rai 1 ha annunciato il suo abbandono. Vediamo insieme cosa è successo.