Aperta la terrazza più alta d’Italia a Skyway Monte Bianco

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 27 dicembre 2022) The ORGANICS SkyGarden Courmayeur, lapiùper Natale a 2.173m The ORGANICS SkyGarden a 2.173, a Courmayeur presso la stazione intermedia di, Pavillon The Mountain ha riaperto per l’inverno. The ORGANICS by Red Bull esi sono legati in una cordata che ha dato vita, nell’estate 2022, alla nuovapanoramica, la terza dopo Milano e Roma. La linea di bevande naturali The ORGANICS by Red Bull, con ingredienti 100% biologici, sarà la protagonista di questain quota ai piedi del, ...