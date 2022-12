Violenta rapina in pizzeria per rubare Rolex | spari e un ferito nel Napoletano

La Repubblica

guarda su apple tv+ Una nottee silenziosa Realizzato dai produttori di Bullet Train e da ... interpretato da David Harbour , che si ritroverà a dover sventare unain una casa, ...Calci e pugni al viso e al costato, così violenti da fargli saltare tre denti: vittima dellaa Milano un 35enne che alcune sere fa stava entrando in una tabaccheria di via Rismondo quando in tre lo hanno aggredito. LEGGI ... Violenta rapina in pizzeria a Volla: un ferito Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una rapina è stata compiuta ai danni della pizzeria 'Fonderia Partenopea' a Volla (Napoli). L'episodio sul quale sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco (Napoli) è accaduto l ...