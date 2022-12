Valanga in Austria a Lech | 8 persone salvate su 10

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ottosono statedai soccorritori dopo lache le aveva sepolte nel comprensorio sciistico diZurz, nella regione occidentale del Vorarlberg, in. Lo riferisce il giornaleco Kronen Zeitung sul suo sito web. Delle ottotrovate vive dai soccorritori, fa sapere l’agenziaca Apa, sei sono illese e due risultano leggermente ferite. Lasi è staccata alle 3 del pomeriggio nella zona di Trittkopf, a 2.720 metri di altitudine, e ha raggiunto una pista da sci, per la precisione la numero 134, travolgendo un gruppo diche stava sciando. Lasi è verificata intorno alle 15 del pomeriggio ad un’altitudine di 2.700 metri, nel ...

